金属期市：期铜触及两周低位，因中国成长忧虑再度浮现

* 人民币下跌和中国服务业数据疲拖累市场人气

* 中国国储局将买入最多15万吨铜

* 美国民间部门就业数据强劲，直指美国经济持续改善

路透伦敦1月6日 - 期铜周三触及两周低位，因人民币走软和中国服务业数据疲弱，加重对中国经济放缓的担忧，此前中国制造业数据疲弱令人担忧中国经济，且导致中国股市沪综指在本周稍早大跌。

中国服务业采购经理人指数(PMI)增速为17个月来最慢，而人民币中间价降至四年半最低水准。

交易商和分析师担心，人民币贬值可能暗示全球最大金属消费国中国经济体质较预期更弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下挫0.5%，收报每吨4,620美元，日低在4,593美元。去年全年期铜价格跌幅为25%。

期铜下跌，尽管中国国储局预料将开始买入最多15万吨铜。

中国国家主席习近平的讲话，未能支撑市场。习近平近日在重庆调研时表示，当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧，加大供给侧结构性改革力度，重点在于促进产能过剩有效化解等。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，12月美国民间就业岗位增加25.7万个，远高于市场预估，为2014年12月以来最大增幅。 该报告直指美国经济的潜在力道，尽管有迹象显示美国去年第四季经济成长大幅放缓。

由于担忧对环境的冲击，马来西亚决定暂停开采铝土矿三个月，禁令从1月15日生效。此举可能影响中国铝制造原料库存。

分析师预计，马来西亚实施的以上措施将不太可能限制中国铝出产。

三个月期铝 收高0.8%，报1,475美元，盘中触及12月1日来最低的1,456.50美元。

期锡 大跌2.5%，报13,800美元，盘中曾跌至8月底来最低的13,650美元。