英国债市：短期英债价格升至10月来最高，因股市下跌和经济数据不佳

路透伦敦1月6日 - 英国短期公债价格周三升至10月底来最高水准，因股市大跌和经济数据不佳，提振固定收益资产的吸引力。

两年期英债 收益率今日下跌超过4个基点，至略低于0.53%的水准，此为10月27日来最低，因英债价格攀升，对英国股市 今年迄今大跌幅近3%作出反应。

“英债市场仍在节日期间的尾部。股市下跌和 '避险' 基调在支撑英债价格的主要原因，”RBS英债策略师Simon Peck说。

10年期英债 收益率今日跌8个基点，报1.80%，为12月3日来最低水准，和美债与欧元区公债收益率下跌的走势一致。

周三稍早公布的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)回落，也支撑英债价格，扶助10年期英债与可比德债收益率差收窄近3个基点。

不过，Peck称，他预计英债上行趋势不会在今年全年持续，因英国央行开始加息将令英债价格承压。