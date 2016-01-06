英国债市：短期英债价格升至10月来最高，因股市下跌和经济数据不佳

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透伦敦1月6日 - 英国短期公债价格周三升至10月底来最高水准，因股市大跌和经济数据不佳，提振固定收益资产的吸引力。
两年期英债 收益率今日下跌超过4个基点，至略低于0.53%的水准，此为10月27日来最低，因英债价格攀升，对英国股市 今年迄今大跌幅近3%作出反应。
“英债市场仍在节日期间的尾部。股市下跌和 '避险' 基调在支撑英债价格的主要原因，”RBS英债策略师Simon Peck说。
10年期英债 收益率今日跌8个基点，报1.80%，为12月3日来最低水准，和美债与欧元区公债收益率下跌的走势一致。
周三稍早公布的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)回落，也支撑英债价格，扶助10年期英债与可比德债收益率差收窄近3个基点。
不过，Peck称，他预计英债上行趋势不会在今年全年持续，因英国央行开始加息将令英债价格承压。
最新路透调查显示，分析师预计英国将在今年第二季加息。但现在一些分析师将其升息预期推迟，鉴于经济成长被下修和英国退欧公投料在年中举行。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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