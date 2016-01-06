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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二日收涨，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第二日，交易商表示，受助于一轮回补空头和技术性买入。

大豆市场早盘下跌，但指标CBOT-3月大豆合约 在其20日波林格区间低端寻获支撑。

交易商指出，在大豆合约触及八周最低水准后，低吸买家进场。

一交易商表示，一些天气预报显示巴西未来11-15日天气将较预期干燥，也助力大豆价格上涨。

随着南美收割展开，巴西马托格罗索和巴拉那的农户担心当地降雨将损害其大豆作物。

豆粕期货上涨，受助于低吸买盘和回补空头，豆粕期货在周一触及的合约低位附近寻获支撑。

豆油期货降至12月1日来最低，连跌第四日，但收位高位日内低点。原油价格降至2004年来最低位，向豆油施加压力。

CBOT-3月大豆合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳8.64-3/4美元。

3月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨268.7美元。3月豆油合约 小跌0.03美分，报29.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为212,475口，豆粕为65,461口，豆油为89,645口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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