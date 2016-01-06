芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第二日收涨，因回补空头和技术性买入

投行观点：礼来目标价上调至93美元，评级为买入--Jefferies
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路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第二日，交易商表示，受助于一轮回补空头和技术性买入。
大豆市场早盘下跌，但指标CBOT-3月大豆合约 在其20日波林格区间低端寻获支撑。
交易商指出，在大豆合约触及八周最低水准后，低吸买家进场。
一交易商表示，一些天气预报显示巴西未来11-15日天气将较预期干燥，也助力大豆价格上涨。
随着南美收割展开，巴西马托格罗索和巴拉那的农户担心当地降雨将损害其大豆作物。
豆粕期货上涨，受助于低吸买盘和回补空头，豆粕期货在周一触及的合约低位附近寻获支撑。
豆油期货降至12月1日来最低，连跌第四日，但收位高位日内低点。原油价格降至2004年来最低位，向豆油施加压力。
CBOT-3月大豆合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳8.64-3/4美元。
3月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨268.7美元。3月豆油合约 小跌0.03美分，报29.78美分。
今日CBOT大豆预估成交量为212,475口，豆粕为65,461口，豆油为89,645口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f