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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，从合约低位温和反弹

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小涨，交投清淡，技术性交易主导市场，多个月份的小麦合约跌至合约低位后有回补空头，支撑小麦价格，交易商说。

小麦早盘承压，跟随商品市场的下跌趋势，后者受累于宏观经济忧虑和全球股市下跌。

全球小麦库存充足和美国小麦需求疲弱继续抑压CBOT小麦价格。

民间分析公司Informa Economics下调印度2016/17年小麦产量预估至8,500万吨，上月时预估为8,900万吨。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.62-3/4美元，上涨1-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为61,269口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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