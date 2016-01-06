芝加哥期市：CBOT玉米期货涨跌互见，此前创下合约低位

路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:> 周三涨跌互见，在玉米合约价格全线跌至合约低点后，技术性买入和回补空头对玉米价格提供支撑。

近月CBOT-3月玉米合约 跌至其面世来最低的每蒲式耳3.50-1/4美元，但留守在心理支撑位3.50美元以上。该合约收涨1/4美分，报3.53-1/4美元。

玉米和包括原油在内的其他商品市场承压，因投资者担心中国经济和朝鲜的核试验，实施“避险”交易。

全球玉米库存充足及阿根廷提高出口竞争力，仍然是CBOT玉米市场偏空的基本面因素。

商品基金已持有大量净空头头寸，且对玉米市场已处于技术性超卖水平的看法，为玉米价格提供支撑。

交易商在等待周二出炉的美国农业部月度、季度和年度供需报告。

Informa Economics将2015-16年玉米产量预估上调至2,200万吨，较上月时的预估上调100万吨，但维持对巴西玉米产量在8,310万吨的预估不变。

南非民间谷物协会表示，南非今年可能需要进口最多500万吨玉米，规模为该国需求的大约一半，因为该国面临三十年来最严重的干旱。

今日CBOT玉米期货成交量预计为198,014口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)