芝加哥期市：CBOT玉米期货涨跌互见，此前创下合约低位

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥1月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:> 周三涨跌互见，在玉米合约价格全线跌至合约低点后，技术性买入和回补空头对玉米价格提供支撑。
近月CBOT-3月玉米合约 跌至其面世来最低的每蒲式耳3.50-1/4美元，但留守在心理支撑位3.50美元以上。该合约收涨1/4美分，报3.53-1/4美元。
玉米和包括原油在内的其他商品市场承压，因投资者担心中国经济和朝鲜的核试验，实施“避险”交易。
全球玉米库存充足及阿根廷提高出口竞争力，仍然是CBOT玉米市场偏空的基本面因素。
商品基金已持有大量净空头头寸，且对玉米市场已处于技术性超卖水平的看法，为玉米价格提供支撑。
交易商在等待周二出炉的美国农业部月度、季度和年度供需报告。
Informa Economics将2015-16年玉米产量预估上调至2,200万吨，较上月时的预估上调100万吨，但维持对巴西玉米产量在8,310万吨的预估不变。
南非民间谷物协会表示，南非今年可能需要进口最多500万吨玉米，规模为该国需求的大约一半，因为该国面临三十年来最严重的干旱。
今日CBOT玉米期货成交量预计为198,014口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。