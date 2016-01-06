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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 05:09 BJT

美国股市：道琼工业指数大跌1.47%，Nasdaq指数收低1.14%

路透纽约1月6日 - 美国股市周三下挫逾1%，受累于对中国和全球经济成长的忧虑重燃，以及能源股跟随油价走低。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌252.15点，或1.47%，收报16,906.51点；标准普尔500指数 收低26.45点，或1.31%，收报1,990.26点；Nasdaq指数 收低55.67点，或1.14%，至4,835.77点。(完)

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