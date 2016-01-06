日韩经济指标预测--1月7日-1月14日****

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月6日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262 1月7日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330 1月8日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +2.0 领先指标 -- +1.3 1月11日当周 1月11日(一) 2350 日本银行放款 12月 -- +2.3% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 -- 14,584 1月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.6 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 46.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -8.6% 进口物价(较上年同期) -- -15.6% 2300 韩国失业率 12月 -- 3.4% 1月13日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +9.0% 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- +10.7% (较上年同期) -- +10.3% 1月14日(四) -- 韩国央行利率决议 1月 -- 1.50% (完)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。