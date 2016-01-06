《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月6日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 77.33 -1.30 -1.65 2438035
京东 29.76 -0.24 -0.80 12962312
新浪 50.04 +1.76 +3.65 1020943
搜狐 54.57 +0.17 +0.31 395231
网易 173.67 -0.19 -0.11 958135
百度 185.61 -1.76 -0.94 2275792
台湾
台湾积体电路 21.34 -0.61 -2.78 2028495
联电 1.76 -0.02 -1.12 90636
日月光 5.38 -0.11 -2.00 203388
硅品精密 7.68 -0.03 -0.39 1001573
和信超媒体 3.10 -0.13 -4.02 27200
友达 2.69 -0.04 -1.47 111087
中华电信 29.62 -0.04 -0.13 14851
台湾国际航电 35.93 -1.01 -2.73 2521400
香港
中国移动 52.77 -1.34 -2.48 276291
中国联通 11.52 -0.21 -1.79 113812
中国电信 44.41 -0.80 -1.77 15325
中芯国际 4.93 -0.04 -0.80 7026
电讯盈科 5.58 -0.15 -2.70 366
(完)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。