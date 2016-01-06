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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 77.33 -1.30 -1.65 2438035

京东 29.76 -0.24 -0.80 12962312

新浪 50.04 +1.76 +3.65 1020943

搜狐 54.57 +0.17 +0.31 395231

网易 173.67 -0.19 -0.11 958135

百度 185.61 -1.76 -0.94 2275792

台湾

台湾积体电路 21.34 -0.61 -2.78 2028495

联电 1.76 -0.02 -1.12 90636

日月光 5.38 -0.11 -2.00 203388

硅品精密 7.68 -0.03 -0.39 1001573

和信超媒体 3.10 -0.13 -4.02 27200

友达 2.69 -0.04 -1.47 111087

中华电信 29.62 -0.04 -0.13 14851

台湾国际航电 35.93 -1.01 -2.73 2521400

香港

中国移动 52.77 -1.34 -2.48 276291

中国联通 11.52 -0.21 -1.79 113812

中国电信 44.41 -0.80 -1.77 15325

中芯国际 4.93 -0.04 -0.80 7026

电讯盈科 5.58 -0.15 -2.70 366

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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