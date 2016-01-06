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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 07:14 BJT

更正-《美国重要政经日程》--1月7日

(更正：因译文有误，2100GMT农业部公布一周全球“棉花”价格，非“稻米”价格) (除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1330 - 农业部公布一周出口销售报告

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券；并宣布发售三年期、10年期和30年期公债

1600 - 农业部公布11月牲畜和肉类贸易数据

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130- 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)

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