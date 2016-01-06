更正-《美国重要政经日程》--1月7日

(更正：因译文有误，2100GMT农业部公布一周全球“棉花”价格，非“稻米”价格) (除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券；并宣布发售三年期、10年期和30年期公债