更正-《美国重要政经日程》--1月7日

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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(更正：因译文有误，2100GMT农业部公布一周全球“棉花”价格，非“稻米”价格) (除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1330 - 农业部公布一周出口销售报告
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券；并宣布发售三年期、10年期和30年期公债
1600 - 农业部公布11月牲畜和肉类贸易数据
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130- 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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