EIA库存周报：美国上周汽油库存创93年以来最大增幅，原油库存下降

路透纽约1月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周汽油库存创下1993年以来最大增幅，超过了原油库存意外下降的影响。

1月1日止当周汽油库存 增加1,060万桶，接受汤森路透调查的分析师预计的增幅为230万桶。受此影响，美国汽油期货 创下2009年以来最低价。

库存数据表明，虽然炼厂加工量略有下降，但其影响被汽油日需求量下降120万桶所抵消。当周汽油进口量与上周基本持平。

虽然一般年末假日期间汽油需求没有那么强劲，但此次需求下降的速度有些不同寻常，这是首次日需求量较前一周降幅超过100万桶。

上周原油库存 减少510万桶，分析师预期为增加439,000桶，上周原油日进口量 减少382,000桶。

EIA称，美国原油期货合约交割地--库欣原油库存 增加917,000桶，至纪录新高。

数据公布后，美国汽油期货下跌逾2%至每加仑1.16美元，而取暖油期货下跌逾1%至每加仑1.072美元。

EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加630万桶，预期为增加200万桶。