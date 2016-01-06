EIA库存周报：美国上周汽油库存创93年以来最大增幅，原油库存下降

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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路透纽约1月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周汽油库存创下1993年以来最大增幅，超过了原油库存意外下降的影响。
1月1日止当周汽油库存 增加1,060万桶，接受汤森路透调查的分析师预计的增幅为230万桶。受此影响，美国汽油期货 创下2009年以来最低价。
库存数据表明，虽然炼厂加工量略有下降，但其影响被汽油日需求量下降120万桶所抵消。当周汽油进口量与上周基本持平。
虽然一般年末假日期间汽油需求没有那么强劲，但此次需求下降的速度有些不同寻常，这是首次日需求量较前一周降幅超过100万桶。
上周原油库存 减少510万桶，分析师预期为增加439,000桶，上周原油日进口量 减少382,000桶。
EIA称，美国原油期货合约交割地--库欣原油库存 增加917,000桶，至纪录新高。
数据公布后，美国汽油期货下跌逾2%至每加仑1.16美元，而取暖油期货下跌逾1%至每加仑1.072美元。
EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加630万桶，预期为增加200万桶。
炼厂每日原油加工量 减少65,000桶，产能利用率 下降0.1个百分点至92.5%。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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