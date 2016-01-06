澳新经济指标预测--1月7日-1月14日****

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日当周 1月7日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 -3.0% +3.9% 民间部门建筑许可 -- -2.1% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差31.00 逆差33.05 进口 -- 持平 出口 -- -3.0% 2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 -- 50.7 1月8日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 1月11日当周 1月10日(日) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +5.1% 1月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 -- 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% (完)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *