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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 06:56 BJT

****澳新经济指标预测--1月7日-1月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    1月4日当周
    
    1月7日(四)    
    0030 澳洲建筑许可                               11月       -3.0%      +3.9%
             民间部门建筑许可                                    --       -2.1%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)              11月   逆差31.00  逆差33.05
                      进口                                       --        持平
                      出口                                       --       -3.0%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          12月         --        50.7    

    1月8日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                       11月       +0.4%      +0.5%  
    
    1月11日当周
    
    1月10日(日)
    2145 新西兰建筑许可                             11月         --       +5.1% 
    
    1月11日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月12日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月13日(三)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)               12月         --       +0.3%
                             (较上年同期)                        --       +3.7%
    
    1月14日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                         12月         --    增加7.14
             全职就业人数(万人)                                  --    增加4.16
             就业参与率                                          --       65.3%
             失业率                                              --        5.8%
    2145 新西兰食品价格指数                         12月         --       -0.2% (完)

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