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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 07:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月7日-1月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月4日当周

1月7日(四)

1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 12月 -- 3.0953

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.5 28.7

四周均值(万人) -- 27.7

续请失业金人数(万人) 12月26日当周 219.3 219.8

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.9

经季节调整的PMI -- 63.6

1月8日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20.0 增加21.1

　　民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.7

　　制造业就业岗位(万个) 减少0.1 减少0.1

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增加1.4

　　失业率 5.0% 5.0%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.5%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.8% 65.8%

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%

趸售销售(较前月) 持平 持平

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加182.5 增加159.8

1月11日当周

1月11日(一)

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 21.19

1500 美国就业趋势指数 12月 -- 128.7

1月12日(二)

1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80

1月13日(三)

1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字650

1月14日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 11月 -- +0.3%

1330 美国进口物价(较前月) 12月 -- -0.4%

出口物价(较前月) -- -0.6%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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