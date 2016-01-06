美国与加拿大经济指标预测--1月7日-1月14日****

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月4日当周
1月7日(四)
1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 12月 -- 3.0953
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.5 28.7
四周均值(万人) -- 27.7
续请失业金人数(万人) 12月26日当周 219.3 219.8
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.9
经季节调整的PMI -- 63.6
1月8日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20.0 增加21.1
民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.7
制造业就业岗位(万个) 减少0.1 减少0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 增加1.4
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.5%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.8% 65.8%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%
趸售销售(较前月) 持平 持平
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加182.5 增加159.8
1月11日当周
1月11日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 -- 21.19
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 128.7
1月12日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80
1月13日(三)
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字650
1月14日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 11月 -- +0.3%
1330 美国进口物价(较前月) 12月 -- -0.4%
出口物价(较前月) -- -0.6%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。