美国个股：苹果股价跌破100美元，为8月以来首次

一位熟悉情况的消息人士称，重要的苹果代工生产商富士康将在为期一周的春节假期期间缩短工作时间。这将是非常罕见的举措。

富士康是鸿海精密 旗下公司，主要业务是在中国大陆的工厂组装最新款iPhone。富士康的中国工厂雇佣了数十万名工人，通常在春节期间会发放三倍工资的加班费。

富士康在声明中称，该公司“正在制定春节假期的运营方案，”但未透露细节。苹果未回覆置评请求。

“中国的春节是个重要节日，期间工人通常都加班。但今年富士康会正常放假，”一位熟悉情况的人士称，意指今年2月8日的春节。

这位消息人士未获授权与媒体接触，因此不愿具名。

日经新闻报导称，苹果料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%，以消化库存。 (完)