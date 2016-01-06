美国个股：苹果股价跌破100美元，为8月以来首次

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
一位熟悉情况的消息人士称，重要的苹果代工生产商富士康将在为期一周的春节假期期间缩短工作时间。这将是非常罕见的举措。
富士康是鸿海精密 旗下公司，主要业务是在中国大陆的工厂组装最新款iPhone。富士康的中国工厂雇佣了数十万名工人，通常在春节期间会发放三倍工资的加班费。
富士康在声明中称，该公司“正在制定春节假期的运营方案，”但未透露细节。苹果未回覆置评请求。
“中国的春节是个重要节日，期间工人通常都加班。但今年富士康会正常放假，”一位熟悉情况的人士称，意指今年2月8日的春节。
这位消息人士未获授权与媒体接触，因此不愿具名。
日经新闻报导称，苹果料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%，以消化库存。 (完)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。