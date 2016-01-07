金砖国家：1月6日股汇市收盘纵览

路透1月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周三)走势纵览。

巴西股市：拉美股市与货币下跌，因投资者对中国经济疲软和朝鲜核试验感到担忧。巴西股市指标Bovespa指数 收报41,773.143点，下跌1.52%。

南非股市：跟随亚洲和欧洲股市跌至两周低点，矿业股下跌令大盘承压。指标Top-40指数 收报44,150.46点，下跌1.17%；大盘综合指数 收报49,082.29点，下跌1.04%。

南非汇市：兰特兑美元跌逾1%，因风险意愿减弱

印度股市：收在三周低点，对中国人民币贬值和朝鲜核试验后亚洲地缘政治局势的担忧令市场承压。BSE指数 收报25,406.33点，下跌0.68%；NSE指数 收报7,741点，下跌0.56%。