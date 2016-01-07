金砖国家：1月6日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透1月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报759.81点，下跌1.13%。
中国股市：沪综指反弹收升2.3%，煤炭、钢铁等板块领涨大盘
中国汇市：人民币兑美元收贬近400点，中间价跌幅超预期加剧做空情绪
香港股市：恒指收降1.0%创三个月最低，受疲弱香港私营企业数据拖累
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巴西股市：拉美股市与货币下跌，因投资者对中国经济疲软和朝鲜核试验感到担忧。巴西股市指标Bovespa指数 收报41,773.143点，下跌1.52%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0192/14，上日收报3.9911/33。
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南非股市：跟随亚洲和欧洲股市跌至两周低点，矿业股下跌令大盘承压。指标Top-40指数 收报44,150.46点，下跌1.17%；大盘综合指数 收报49,082.29点，下跌1.04%。
南非汇市：兰特兑美元跌逾1%，因风险意愿减弱
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印度股市：收在三周低点，对中国人民币贬值和朝鲜核试验后亚洲地缘政治局势的担忧令市场承压。BSE指数 收报25,406.33点，下跌0.68%；NSE指数 收报7,741点，下跌0.56%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.82/66.83，上日收报66.5875/66.5975。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报736.82点，下跌2.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报391.64点，下跌2.06%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报74.76，贬值1.97%；卢布兑欧元 报80.62,贬值2.41%。(完) (整理 张荻； 审校 徐文焰)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。