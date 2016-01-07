《中国报摘》--中国证券报1月7日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 头版头条:
--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，决定根据督查情况完善激励和问责机制，以奖惩分明促勤政有为；部署新设一批跨境电子商务综合试验区，用新模式为外贸发展提供新支撑。
* 其他:
--据悉，将于本月中旬召开的中央企业负责人会议将围绕深化改革、提质增效、处置“僵尸企业”、优化资源配置、加强国资监管等七个方面全面部署2016年相关国资国企改革发展工作。业内人士认为，今年是国企结构改革年，2016年国企改革将迎来实质性推进。
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，进一步提高流通效率、降低物流成本，仍是商务部今年的重要任务；将会同有关部门加强商贸物流顶层设计，系统部署“十三五”期间商贸物流工作，尽快研究制订商贸物流、电子商务物流以及京津冀商贸物流发展三项规划。
--从河北省财政厅获悉，经河北省政府批准，河北省设立了PPP(政府与社会资本合作)京津冀协同发展基金，基金总规模初步拟定为100亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。