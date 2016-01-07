《中国报摘》--中国证券报1月7日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，决定根据督查情况完善激励和问责机制，以奖惩分明促勤政有为；部署新设一批跨境电子商务综合试验区，用新模式为外贸发展提供新支撑。

* 其他:

--据悉，将于本月中旬召开的中央企业负责人会议将围绕深化改革、提质增效、处置“僵尸企业”、优化资源配置、加强国资监管等七个方面全面部署2016年相关国资国企改革发展工作。业内人士认为，今年是国企结构改革年，2016年国企改革将迎来实质性推进。

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，进一步提高流通效率、降低物流成本，仍是商务部今年的重要任务；将会同有关部门加强商贸物流顶层设计，系统部署“十三五”期间商贸物流工作，尽快研究制订商贸物流、电子商务物流以及京津冀商贸物流发展三项规划。