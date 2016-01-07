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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 08:13 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者亦买超海外债券

路透东京1月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月2日当周，外资转为买超日本股票。

外资1月2日止当周在日本股市买超1,357亿日圆，前一周为卖超884亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券859亿日圆，前一周为卖超1,666亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

12月27日-1月2日 +135.7 -107.7 -3,775.4

12月20日-12月26日 -88.4 -1,745.0 -1,818.1

12月13日-12月19日 -225.8r +307.2r +2,359.1

12月 6日-12月12日 -490.1r +384.7 +2,230.5

11月29日-12月5日 +104.8r +179.6 -354.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

12月27日-1月2日 +10.3 +85.9 -30.3

12月20日-12月26日 -83.7 -166.6 -3.7

12月13日-12月19日 +195.7r +146.9r +161.3

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (翻译 张荻； 审校 许娜)

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