表格：外资上周转为买超日股，日本投资者亦买超海外债券

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透东京1月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月2日当周，外资转为买超日本股票。
外资1月2日止当周在日本股市买超1,357亿日圆，前一周为卖超884亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券859亿日圆，前一周为卖超1,666亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
12月27日-1月2日 +135.7 -107.7 -3,775.4
12月20日-12月26日 -88.4 -1,745.0 -1,818.1
12月13日-12月19日 -225.8r +307.2r +2,359.1
12月 6日-12月12日 -490.1r +384.7 +2,230.5
11月29日-12月5日 +104.8r +179.6 -354.4
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
12月27日-1月2日 +10.3 +85.9 -30.3
12月20日-12月26日 -83.7 -166.6 -3.7
12月13日-12月19日 +195.7r +146.9r +161.3
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (翻译 张荻； 审校 许娜)
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