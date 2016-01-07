表格：外资上周转为买超日股，日本投资者亦买超海外债券

路透东京1月7日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至1月2日当周，外资转为买超日本股票。

外资1月2日止当周在日本股市买超1,357亿日圆，前一周为卖超884亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券859亿日圆，前一周为卖超1,666亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：