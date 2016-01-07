《全球主要国家债券发行预告》--1月7日-1月14日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/7 英国 标售票息4%的2060年到期公债 1/7 日本 标售30年期公债 1/7 日本 标售三个月期贴现国库券 1/8 日本 标售六个月期贴现国库券 1/12 美国 发售三年期公债 1/12 英国 标售2046年到期的通胀保值公债 1/13 美国 发售10年期公债
1/13 日本 标售10年期通胀保值债券
1/14 日本 标售三个月期贴现国库券 1/14 美国 发售30年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。