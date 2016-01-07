《全球主要国家债券发行预告》--1月7日-1月14日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/7 英国 标售票息4%的2060年到期公债 1/7 日本 标售30年期公债 1/7 日本 标售三个月期贴现国库券 1/8 日本 标售六个月期贴现国库券 1/12 美国 发售三年期公债 1/12 英国 标售2046年到期的通胀保值公债 1/13 美国 发售10年期公债