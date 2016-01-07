《新兴市场重要经济事件预告》--1月7日-1月14日

马尼拉--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在外国记者组织的一次论坛上发言(0200)。

首尔--韩国候任企划财政部长官柳一镐出席国会对其提名进行确认的听证会。

莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，来自财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。

巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织(OECD)就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕与闭幕词。