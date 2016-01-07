《新兴市场重要经济事件预告》--1月7日-1月14日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月7日(四)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议(0900)。
1月8日(五)
马尼拉--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在外国记者组织的一次论坛上发言(0200)。
1月11日(一)
首尔--韩国候任企划财政部长官柳一镐出席国会对其提名进行确认的听证会。
1月12日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率会议(1100)。
1月13日(三)
莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，来自财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
1月14日(四)
巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织(OECD)就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕与闭幕词。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。