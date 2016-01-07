《香港报摘》--经济日报1月7日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
**头版头条**
--官方主动引导中间价贬值，引发境内外人民币大跌。在香港市场，每百港元兑人民币汇价也升至86.7。
**其他**
--2015年香港地产代理行业经营环境困难，但内地地产代理行业则相对兴旺，令中原集团去年成交金额达9,205亿元人民币，刷新行业新纪录。
--相隔仅一周，第三批共10只南下互认基金名单出炉，令南下基金总数增至23只。
--北京控股 斥约13.2亿港元入股燃气公司蓝天威力 并占约29%股权，成为最大单一股东，同时向其注入广西天然气分销项目51%股权。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。