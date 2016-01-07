《香港报摘》--经济日报1月7日

**头版头条**

--官方主动引导中间价贬值，引发境内外人民币大跌。在香港市场，每百港元兑人民币汇价也升至86.7。

**其他**

--2015年香港地产代理行业经营环境困难，但内地地产代理行业则相对兴旺，令中原集团去年成交金额达9,205亿元人民币，刷新行业新纪录。

--相隔仅一周，第三批共10只南下互认基金名单出炉，令南下基金总数增至23只。

--北京控股 斥约13.2亿港元入股燃气公司蓝天威力 并占约29%股权，成为最大单一股东，同时向其注入广西天然气分销项目51%股权。（完）

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