《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月7日

*工商时报：

--人民币不断贬值，银行与厂商的TRF(目标可赎回远期契约)再现去年8月梦魇，金管会紧急调查销售前七大银行，发现衍生性商品代垫款，即存出准备金再度攀升，预估整体银行近期已飙破2,000亿台币，若就仅剩的TRF契约及期数来看，这次比去年8月情况更惨烈。

--经济部长邓振中昨天表示，两岸货贸协议对台湾经贸发展有助，不能因为选举就放慢时程，未来也需送立院审查，目前已争取到蛮好条件，希望面板、工具机、石化与汽车零组件四大产业能降税，中小企业也有更多降税空间。

--戴德梁行董事总经理颜炳立昨日表示，2016的房市是10年长假的结束，八年寒冬的开始。研判总统大选过后，房市走向不会改变，预期将是缓跌四年、再盘整四年的格局。

*经济日报：

--为提振景气，金管会启动检讨银行法对不动产放款管制的条文，包括被视为不可触犯的72-2条(银行不动产放款不得超过存款及金融债券合计的30%)，以及阻碍老行库对旧有行舍改建都更的75条，都列入检讨范围内。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。