《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月7日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
*工商时报：
--人民币不断贬值，银行与厂商的TRF(目标可赎回远期契约)再现去年8月梦魇，金管会紧急调查销售前七大银行，发现衍生性商品代垫款，即存出准备金再度攀升，预估整体银行近期已飙破2,000亿台币，若就仅剩的TRF契约及期数来看，这次比去年8月情况更惨烈。
--经济部长邓振中昨天表示，两岸货贸协议对台湾经贸发展有助，不能因为选举就放慢时程，未来也需送立院审查，目前已争取到蛮好条件，希望面板、工具机、石化与汽车零组件四大产业能降税，中小企业也有更多降税空间。
--戴德梁行董事总经理颜炳立昨日表示，2016的房市是10年长假的结束，八年寒冬的开始。研判总统大选过后，房市走向不会改变，预期将是缓跌四年、再盘整四年的格局。
*经济日报：
--为提振景气，金管会启动检讨银行法对不动产放款管制的条文，包括被视为不可触犯的72-2条(银行不动产放款不得超过存款及金融债券合计的30%)，以及阻碍老行库对旧有行舍改建都更的75条，都列入检讨范围内。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。