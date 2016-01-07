中国个股：完美环球拟120亿元收购游戏公司完美世界，配套融资50亿

路透上海1月7日 - 已停牌半年的中国完美环球娱乐股份有限公司 周三晚间公告称，拟以增发股份形式收购去年从美国退市的游戏公司完美世界，标的资产收购价为120亿元人民币，同时定向增发配套融资50亿元。

2014年完美影视借壳金磊股份，由池宇峰占股90%的快乐永久股权投资公司成为其第一大股东，上市公司于去年5月更名为完美环球。此次该公司拟收购完美世界，将使池宇峰旗下的两大业务板块--影视和游戏合二为一，共同上市。

公告显示，完美环球将向完美世界（北京）数字科技公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业发行股份，后两者分别持有上海完美世界网络技术公司75.02%股权和24.98%股权，增发股份发行价格为每股19.53元。

这两家出让人承诺完美世界2016-18年三年实现净利分别不低于7.55亿元、9.88亿元、11.98亿元。若完美世界在这三年内实际实现净利低于承诺，出让人将以持有的股份进行补偿。

完美世界在美国纳斯达克上市八年后，于去年7月28日完成私有化交易并退市，当时公司估值为约10亿美元。

同时，完美环球将向池宇峰及两个员工持股计划等定向增发股份，每股发行价为23.56元，募资用于游戏研发、影视投资项目等方面。其中池宇峰投入41.5亿元，认购1.76亿股。在收购资产和配套融资都完成后，池宇峰将控制上市公司57.77%股权。

完美环球称，交易完成后，公司影视业务与完美世界游戏业务的结合，可整合双方的业务资源，直接助力于上市公司的全球性“泛文化娱乐产业”构建，拓展其矩阵式战略布局，打造综合性娱乐航母。

未来上市公司可利用其在资本市场的丰富资源和优秀的娱乐题材开发团队，为完美世界的国际化产品研发提供有效的创意和资金支持，还可利用完美世界在全球建立的游戏研发、推广和运营资源，以游戏产业为依托，在海外市场拓展其影视业务，并借助完美世界在国际上的知名度，有效推广其影视作品。

近期中概股回归A股上市已成趋势，其中不乏游戏公司，例如巨人网络拟借壳世纪游轮 ；而世纪华通 拟以增发股份及现金形式收购中手游移动科技和点点开曼等游戏类资产，合计估值近135亿元。