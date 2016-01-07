《香港报摘》--信报1月7日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
**头版头条**
--人民币跌势加剧，今年首三个交易日离岸人民币累计跌约2.2%，超过去年全年跌幅的三分之一，并拖累亚洲区货币全线下跌。
**其他**
--美资基金公司景顺认为，A股监管风险仍大，汇率及退市等政策不明朗将吓怕国际投资者，并预言熔断机制将阻碍A股纳入MSCI新兴市场指数 。
--窝轮及牛熊证去年总成交金额按年飙升近一倍，法兴上市产品销售部主管陈其志预期，今年股市料呈上落市格局，相对有利牛熊证交易，上半年牛熊证日均成交可望达80-90亿港元。
--今日上市的中国手机话费充值服务供应商年年卡 ，虽然公开发售录得23.22倍超购，但仍决定以招股价下限1港元定价；该公司集资1亿港元，惟当中超过一半用作上市开支。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。