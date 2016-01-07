《香港报摘》--信报1月7日

**头版头条**

--人民币跌势加剧，今年首三个交易日离岸人民币累计跌约2.2%，超过去年全年跌幅的三分之一，并拖累亚洲区货币全线下跌。

**其他**

--美资基金公司景顺认为，A股监管风险仍大，汇率及退市等政策不明朗将吓怕国际投资者，并预言熔断机制将阻碍A股纳入MSCI新兴市场指数 。

--窝轮及牛熊证去年总成交金额按年飙升近一倍，法兴上市产品销售部主管陈其志预期，今年股市料呈上落市格局，相对有利牛熊证交易，上半年牛熊证日均成交可望达80-90亿港元。

--今日上市的中国手机话费充值服务供应商年年卡 ，虽然公开发售录得23.22倍超购，但仍决定以招股价下限1港元定价；该公司集资1亿港元，惟当中超过一半用作上市开支。（完）

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