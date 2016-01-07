《香港重要政经日程》--1月7日-1月14日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
================== 今日重要政经消息=================
1月7日（周四）
-- 年年卡 首日挂牌。
-- 迅销 公布首季度业绩。
-- 公布12月外汇储备资产数字。
--10:00 麦格理投资市场展望记者会。
--10:00 汇丰中国翔龙基金 持有人大会。
--11:00 亚洲金融论坛记者会。
--14:30 中国民生投资和上置集团 联合记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月8日（周五）
-- 金利通 公布中期业绩。
--10:00 滨海投资 股东特别大会。
--15:00 施伯乐策略控股 股东特别大会。
1月14日（周四）
-- 公布12月底止外汇基金境外资产。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。