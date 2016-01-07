《台湾重要政经日程》--1月7日

=====================今日重要政经消息============================== 1/7(四) --14:00 摩根资产举行记者会。 =================================================================== 1/8(五) --13:30 台积电 公布12月营收。 --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。 1/11(一) --11:30 安联投信全球投资收成论坛。 1/12(二) --12:30 期货交易所岁末记者会。 1/14(四) *--14:30 宏利投信举行日本股市基金说明会。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 1/20(三) --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 1/22(五) --08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。 --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减-4.94%。 1/25(一) --16:20 央行公布12月M2年增率，上月是年增6.39%。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)