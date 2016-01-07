国际油市：美国原油小幅脱离2009年来低点，但供应过剩令前景依然低迷

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“数据显示，上周美国汽油库存增加1,060万桶，馏分油库存增加630万桶。汽油和馏分油库存增幅超过了原油库存降幅，上周原油库存减少509万桶，至4.823亿桶(仍接近纪录水平)，”澳新银行称。
庞大的库存意味着，即使今年美国油企屈服于低油价减产，也仍需要多月方能消化多余供应。鉴于全球经济因中国放缓而看上去很脆弱，交易商称今年大部分时间油价可能依然低迷。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/孙国玉；审校 许娜/张涛)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。