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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 08:50 BJT

国际油市：美国原油小幅脱离2009年来低点，但供应过剩令前景依然低迷

“数据显示，上周美国汽油库存增加1,060万桶，馏分油库存增加630万桶。汽油和馏分油库存增幅超过了原油库存降幅，上周原油库存减少509万桶，至4.823亿桶(仍接近纪录水平)，”澳新银行称。

庞大的库存意味着，即使今年美国油企屈服于低油价减产，也仍需要多月方能消化多余供应。鉴于全球经济因中国放缓而看上去很脆弱，交易商称今年大部分时间油价可能依然低迷。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/孙国玉；审校 许娜/张涛)

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