《交易视点》台债因物价疲弱与出口低迷，殖利率有下行空间--凯基证券

路透台北1月7日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，主计总处公布去年12月CPI数据为0.14%较预期为低，2016年除因基期因素而让物价恢复正成长之外，本地缺乏可预期的通膨因子，且近期国际油价在经历频仍的地缘政治风险后表现依旧疲弱，研判布兰特原油价格跌破2004年以来低点的机率极高，以目前物价疲弱与出口低迷为市场交易的轴心，利率下行风险仍高，操作上建议买进公债。