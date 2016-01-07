《交易视点》台债因物价疲弱与出口低迷，殖利率有下行空间--凯基证券

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透台北1月7日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，主计总处公布去年12月CPI数据为0.14%较预期为低，2016年除因基期因素而让物价恢复正成长之外，本地缺乏可预期的通膨因子，且近期国际油价在经历频仍的地缘政治风险后表现依旧疲弱，研判布兰特原油价格跌破2004年以来低点的机率极高，以目前物价疲弱与出口低迷为市场交易的轴心，利率下行风险仍高，操作上建议买进公债。
预估本周十年券104/12期 成交区间在0.97%-1.12%，五年券104/13期 则在0.58%-0.69%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。