中国金融：兴业银行发行26.46亿元绿色信贷资产支持证券，为今年国内首单

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透北京1月7日 - 金融时报周四报导，中国兴业银行 成功发行2016年国内首单绿色信贷资产支持证券，总金额为26.457亿元人民币，并获2.5倍超额认购。
报导引述兴业银行投资银行部总经理戴晓渊称，该单绿色金融信贷资产支持证券基础资产池来自29个借款人的42笔贷款，覆盖污染治理、节能改造、资源循环利用等节能环保领域，项目投向符合中国人民银行近期发布的《绿色债券支持项目目录》和银监会关于绿色信贷统计相关标准的要求。
报导称，兴业银行已将绿色金融列为集团七大核心业务群之一。截至2015年末，兴业银行绿色金融融资余额为3941.95亿元，较年初新增982.01亿元。
中国央行上月公告称，将通过再贷款、财政贴息、担保等机制来引导商业银行支持绿色信贷；发展绿色股票指数与相关产品，推动绿色信贷资产证券化。 （完） (发稿 马蓉；审校 林高丽)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。