《香港报摘》--其他报纸重要消息1月7日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
**明报**
--香港零售寒冬下，珠宝商谢瑞麟 今年只会对本港分店采取“以舖换舖”策略，不会新增分店。
**星岛日报**
--市传香港历来最大医药新股江苏豪森药业计划于第三季上市，集资30亿美元，7月挂牌，另一家药企修正药业也筹划于今年上市，集资10亿美元。
**苹果日报**
--2016年财政预算案将于下月出炉，罗兵咸永道预计2015/16年度政府盈余会有955亿港元，远超于政府原先估计的368亿港元，而财政储备则超过8,500亿港元。
**东方日报**
--吉利汽车 发盈喜，预期2015年全年盈利按年将录得50-60%增长，主因期内销量增加。
**文汇报**
--碧桂园 去年共实现合同销售金额约1,401.6亿元人民币，超过年初设定的1,350亿元目标，全年合同销售建筑面积约2,153万平方米。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。