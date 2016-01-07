《香港报摘》--其他报纸重要消息1月7日

**明报**

--香港零售寒冬下，珠宝商谢瑞麟 今年只会对本港分店采取“以舖换舖”策略，不会新增分店。

**星岛日报**

--市传香港历来最大医药新股江苏豪森药业计划于第三季上市，集资30亿美元，7月挂牌，另一家药企修正药业也筹划于今年上市，集资10亿美元。

**苹果日报**

--2016年财政预算案将于下月出炉，罗兵咸永道预计2015/16年度政府盈余会有955亿港元，远超于政府原先估计的368亿港元，而财政储备则超过8,500亿港元。

**东方日报**

--吉利汽车 发盈喜，预期2015年全年盈利按年将录得50-60%增长，主因期内销量增加。

**文汇报**

--碧桂园 去年共实现合同销售金额约1,401.6亿元人民币，超过年初设定的1,350亿元目标，全年合同销售建筑面积约2,153万平方米。（完）

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