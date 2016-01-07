港报社评：金正恩缺安全感核霾难消--星岛日报1月7日

北韩进行了声称是氢弹的核武试爆，朝鲜半岛无核化又遭震退一步，联合国安全理事会再研对策。北韩不理国际反对，一意孤行，要扭转北韩领导人金正恩的仗核思维，委实困难重重。 北韩在二○○三年宣布退出核不扩散条约，○六年进行首次核试，到昨日是第四次，安理会曾作出多番议决制裁，中美更促成加上俄日和南北韩的六方会谈，希望以放宽制裁和经济援助等措施，来换取北韩放弃研发核武。北韩却反覆无常，六方会谈已停止多时，昨天的核试，更打破惯例，事先没有知会中美两国，中美的强烈不满溢于言表。 大者如核武会谈，小者如被誉为「北韩少女时代」的牡丹峰女子乐团上月访京却突然取消演出，北韩予人的感觉都是喜怒无常，不按牌理出牌；因此，国际尤其担心北韩拥有核武对东北亚和平的威胁。 外界可能觉得北韩领导人难以理喻，不等如金正恩没有自己一套逻辑思维，而这股思维的基本点，就是巩固自己政权、政党以至北韩作为政治实体的生存空间，穷兵黩武的背后，是对自己权力地位的不安全感。

北韩政权创立至今，领导人纵有民选之名，实际是由金日成传给儿子金正日、金正日传给儿子金正恩，世袭成「金家王朝」。金正恩年纪轻轻上台以来，经历残酷的宫闱斗争，连自己的姑丈都不放过，以巩固自己的势力。为了树立权威，他大搞个人崇拜，经济上却拿不出成绩，只好抓紧枪杆子，表现得不仰中美鼻息，发展氢弹，能先祖两代之不能。 政权存亡方面，北韩一直觉得美国「亡我之心不死」，而无论南北韩都以统一国家为目标，途径不外乎和平或武力统一。 要和平统一，北韩政权无论在外交、经济民生等层面都处于极大弱势，实际结果可能是被南韩吞并，就如当年西德吞并东德。 武力统一，南韩与美国有军事结盟，而中国虽然当年曾协助北韩打天下，但是改革开放后与美国关系千丝万缕，与南韩关系更比北韩密切，北韩政权为了生存自保，就发展核武，并且摆出勇武挑衅的姿态，作为阻吓力量。 技术上，南韩和日本都有能力发展核武，日本更储存了足可发展大量核弹的原料，不过处于美国的保护伞下，不作发展。北韩过去靠中国保护，但近年对华信任度下降，决定靠自己能力保护自己，牵制东亚核扩散的力量因而缺一角。 专家按照地震威力推测，昨日北韩成功引爆的应该不是氢弹，但是威力仍然与二战掉下广岛的原子弹相近。北韩的核设施，包括核电厂，都是在国际制裁下自主研发，缺乏外国先进技术支援，安全性能成疑，莫说引起核武战争，如遇意外成灾的风险都较高。金正恩一天缺乏内外安全感，恐怕朝鲜半岛就一天难摆脱核阴霾。