港报社评：旅议会整治若不奏功，政府须切除定点购物--明报1月7日

旅游业议会采取措施规管定点购物，目的在重塑本港购物天堂令誉，在整体低迷景况中，本来是提振旅游业的机会。不过，部分业界不满新规定，发起不合作运动，对规范措施实行抵制，并声言另起炉灶，准备与旅议会打对台。旅游业界内讧，必然损害旅游业，政府应该介入，并以实际行动支持旅议会的工作，尽量减低所谓业界新组织对旅游业带来的负面影响。另外，近日发生的事，再一次突显旅游业须切除定点购物这个毒瘤的必要。

由今年元旦起，旅议会为杜绝低团费及强迫购物等乱象，推出多项规管措施，包括所有登记店舖必须承诺不违反《商品说明条例》、为内地旅客提供180日退款保障、旅游车须展示俗称「车头纸」的旅行社牌照号码及旅行团团号、导游须佩戴导游证等。新规定触发代表旅行社、店舖、旅巴司机及导游的工会不满，除了发起不合作运动，拒绝佩戴导游证及张贴「车头纸」，又声言循司法覆核等法律途径，挑战旅议会的监管权。

有关内地旅行团的「定点购物」，经常发生事故，主要涉及团员被强迫购物；去年10月曾因此发生争执打斗，有内地团员死亡。这宗命案重击本港旅游业，近期内地旅行团来港显着减少，除了经济不景，相信与「来港旅游被打死」信息在内地持续发酵，有很大关系。

旅议会加强规管定点购物，其中延长退款保障和引入《商品说明条例》，预期对维护旅客权益可以有明显实效，特别是违反《商品说明条例》，将从已登记定点购物商舖除名，对业界构成较大阻吓力。目前部分业界的反弹，显示新规定对他们构成实质影响。综观这些不满理据，似乎显得牵强，例如诉说前线人员经常被不知名人士查证件，影响工作云云，实际是导游等人员佩戴证件在世界各地是普遍做法，可以杜绝黑工及无牌导游，对业界人员带来保障。据知部分业界对引入《商品说明条例》最有意见，他们要求冻结条例与定点购物的关系。其实，《商品说明条例》无论是定点购物或其他商舖都要遵守，若有违反情事则有可能受到法律制裁。因此，只要业界符合条例要求，就不用担心店舖被除名或相关法律责任。

过去几日，部分业界的不合作运动显得咄咄逼人，包括不带团到已登记店舖，又派人到店舖外派传单，对旅客实行反宣传等，甚至在珠宝店推出「永久原价换货」计划，与旅议会打对台。其实，所谓「永久原价换货」是可疑的，因为有哪一家商舖可以保证永久经营？若结业了，顾客还有什么途径「原价换货」？目前并无可信赖安排。因此，现在反对旅议会新规定的部分业界，真实意图难以猜度。

特首梁振英表态支持旅议会，重申这是政府唯一认可指定机构，有权调查旅游业违规行为和做出惩处，他并劝止部分业界的不合作运动，期望大家团结一致，共同做好维护旅游业声誉的工作。特首率同政府的表态适时并有必要，不过，政府要以更具体行动支持旅议会，例如旅议会人员到定点购物店舖巡查若遇抵制，执法人员须及时介入，显示政府与旅议会合作对付强迫购物的决心。另外，旅议会要坚定执行规定，若有违规情事，须果断惩处，切勿宽贷。至于部分业界从名目到实际举措，有鱼目混珠之嫌，政府要想办法使内地团员区别到不被认可的机构，保障团员的利益。

今次旅议会整顿定点购物，是多年来罕有的大动作。「定点购物」是旅游产业链异化畸形的关键。本港旅行社接待内地团的生意模式，其实是建立在相互欺骗的基础之上，其间千里来龙，结穴在「定点购物」。 内地旅客参加低团费甚或零团费来港旅游，不排除有人心存侥幸参团，意图享受一次廉价之旅。旅行社以低于接待成本，甚至出钱购买内地团，团员必须到「定点购物」地点，并要购满若干数额，旅行社才可以回本和有利润。这些定点购物场所与旅行社东主的关系千丝万缕，情况就是：旅行社千方百计要团员购物，才可以生存和赚钱，而「定点购物」销售物品的质素， 「货真价实」程度如何，由事故频生已经说明一切。

香港的购物天堂美誉，内涵应是价廉物美。旅行社指定的定点购物，不但未能使旅客享受购物乐趣，实际上更破坏购物天堂的声誉，政府对此不能视而不见。取缔了定点购物，低团费问题自然化解。所以， 定点购物是整个旅游业腐败的核心，只要去之除之，旅游业自然不药而癒。旅议会今次大动作，设若仍然未能消除定点购物对旅游业的危害，政府就要釜底抽薪，透过制度设计，让定点购物再无生存空间，切除这个危害旅游业的毒瘤。

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