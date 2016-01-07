美国众议院领导人考虑尽快对进一步制裁朝鲜的法案进行投票--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月6日 - 美国国会消息人士周三称，美国众议院共和党领导人正在考虑尽快于下周对一项拖延已久的法案进行投票，旨在通过对与朝鲜有业务往来外国企业实施更严厉的惩罚来扩大对朝鲜的制裁。

相关措施是美国众议院外交委员会主席罗伊斯（Ed Royce）及该委员会的恩格尔（Eliot Engel）在去年年初引入的，已在去年2月获得该委员会通过。

美国众议院共和党领导人没有推动在2015年就该提案进行投票。但朝鲜周三宣布进行核试验，促使美国国会议员呼吁美国作出强硬回应。

两名国会助理对路透称，众议院领导人正在重新评估相关措施，可能最早会在下周投票表决。一位来自共和党领导层的消息人士称，尚未作出安排进行辩论及投票的决定。

罗伊斯周三对记者称，他一直在推动对朝鲜实施更多制裁的立法，但罗伊斯办公室无法证实相关法案投票的时间。(完)