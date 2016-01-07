朝鲜周三地震事件强度似乎弱于2013年类似地震--CTBTO

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国1月6日 - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）执行秘书泽博（Lassina Zerbo）称，该组织收集的初步数据显示，周三在朝鲜监测到的地震强度弱于2013年类似地震的强度。

泽博通过视频连线对记者称，朝鲜的这次地震事件，“从强度看似乎略低于”2013年的那次地震事件。他还称，初步信息显示，周三的地震强度在4.8-4.9级之间，2013年的那次地震强度为5.1级。