朝鲜周三地震事件强度似乎弱于2013年类似地震--CTBTO

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国1月6日 - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）执行秘书泽博（Lassina Zerbo）称，该组织收集的初步数据显示，周三在朝鲜监测到的地震强度弱于2013年类似地震的强度。
泽博通过视频连线对记者称，朝鲜的这次地震事件，“从强度看似乎略低于”2013年的那次地震事件。他还称，初步信息显示，周三的地震强度在4.8-4.9级之间，2013年的那次地震强度为5.1级。
泽博所说的2013年地震事件指的是一次核试验。朝鲜周三宣布成功进行了一次小型化氢核装置试验，为该国进行的第四次核试验。专家对朝鲜的说法持怀疑态度。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。