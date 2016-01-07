港报社评：北韩试爆氢弹，挑战北京忍耐底线--信报1月7日

这边厢，美国总统奥巴马宣布以行政命令收紧枪械管制，扩大对买枪者背景审查；那边厢，北韩亮了一把「极大的枪」，在国家领导人金正恩三十三岁生日之前两天，向外宣布首次成功进行地下氢弹测试；假如此说属实，美国会怎样对北韩实施「枪械管制」？尤其值得探讨的是，与北韩拥有「血盟」关系的中国，将会如何回应？

昨日上午约九时半，北韩发生地震，美国探测到震源深度接近地面，中国地震网台报道，怀疑地震是在地面水平的爆炸造成，震央位于北韩吉州郡以北五十公里，是丰溪里核测试场的三十公里至五十公里范围，并且注明「疑爆」。南韩方面则确认，北韩地震属人为。地震之后不久，北韩中央电视台出动国宝级主播李春姬，以其异于常人的激昂风格宣布这项震惊全球的消息：氢弹试爆成功。内地《京华时报》在微博发帖形容李春姬的声音可让敌人肝胆俱裂。

敌人也许未致肝胆俱裂，但朝鲜半岛局势顿然变得紧张忧虑兼且波谲云诡却是真的。南韩三军随即进入紧急戒备状态，美国白宫国家安全委员会发言人普莱斯（Ned Price）表示，现阶段未能确定北韩是否成功测试氢弹，但谴责任何违反联合国安理会决议案的行动，敦促北韩信守其国际义务及承诺，强调美方会适当回应北韩任何及全部的挑衅。同样地，日本首相安倍晋三表示绝对不能容忍，强烈谴责北韩的所作所为。

中国方面，北京传召北韩大使提出严正交涉，外交部发言人华春莹表示，中方坚决反对北韩核试，事前亦一无所知，强烈敦促平壤当局信守无核化承诺，并坚持通过六方会谈框架解决。对于会否制裁北韩的问题，华春莹说中方会继续履行国际义务，为朝鲜半岛无核化努力。

尽管有分析认为，所谓氢弹试爆并非货真价实，可能只是「加强型原子弹」，因为按人工地震释放的能量估算，爆炸力量小于上一次核试，然而不管如何，北韩的挑衅意图彰彰明甚，而且似乎已不把「老大哥」中国放在眼内，试爆亦不知会一声。由此推测，北京有可能调整针对平壤的外交政策，防范金正恩进一步失控，制造更多麻烦。

六方会谈之中，中美日俄与南韩都同意朝鲜半岛无核化，分别仅在于怎样稳住北韩而已。如今北韩声称成功试爆氢弹，无论是否夸大其词，美国、日本和南韩的安全同盟关系势必加强，「重返亚洲」的美国深化介入朝鲜半岛亦师出有名。更何况，日韩早前就慰安妇问题达成协议，彼此之间减少了芥蒂，有利于携手向北韩施压；甚至有猜测指日本也许会趁机重提检讨非核政策，为加入「核武俱乐部」找藉口。至于俄罗斯目前的态度是模棱两可，该国外交部称，未确定北韩是否确实进行核试，呼吁有关各方保持克制，不要采取可能加剧地区紧张局势的行动。

本来在六方会谈之中担当关键角色的中国，能够继续让小兄弟北韩回到北京设定的轨道吗？要是金正恩不肯就范，中国乐见联合国实施制裁吗？一方面，北韩启动核武不符北京利益，另方面，北京又不希望平壤政权由于内外交困而瓦解，现正处于十分头痛的两难局面。可以说，金正恩以试爆氢弹作为自己的「生日礼物」，采取自己的方式向全世界展现自己的肌肉，其实是考验国际社会能奈其如何，希望续以「核讹诈」伸手要求经济援助，同时在挑战北京忍耐力的底线。

中国与北韩之间的龃龉持续浮现，连有「北韩少女时代」之称的牡丹峰乐团，早前亦突然取消北京的演出，莫名其妙地打道回国，如今再有事前没有通知中方的氢弹试爆，两国关系暗潮汹涌，东北亚局势祸福难料。

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