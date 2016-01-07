港报社评：人民币贬值迷雾，经济金融恐添忧--经济日报1月7日

人民币滙价愈跌愈急，市场深忧中央滙率政策飘忽无定，令人民币后向更难测，市场上各种不利传言遂四起。若堕入愈惊愈跌的恶性循环，导致人民币滙价超跌，恐推升内地经济金融风险。

承接去年底的弱势，人民币在新的一年不但持续下滑，跌势更正加剧，其中在岸价在今年首三个交易日内已累跌近1%、离岸价更累挫逾2.2%，除不少外资继续看淡外，更有内资银行唱得更淡，料全年将贬一成半。市场对人民币愈看愈淡，显因对人民币前景缺乏信心，其底因至少有二。

其一，忧虑中央言行不一致。中央虽连番强调人民币「不存在持续贬值的基础」，惟现实却见人民币日益低走，现货价已跌至近五年低位。且去年底人民币走贬，尚可理解为因应美国加息美元走强，人民币适度贬值自保。惟近期美元滙价未再飈涨，人民币却贬不停，倍添市场困惑。

其二，滙市操作矛盾。最近官方的滙市操作，令市场感矛盾重重。如前天疑有官方资金入市挺滙价，昨早的官方开市中间价，却较前天的现货收市价大幅下调115点子，似释出放手贬值讯号。官方滙市操作极其飘忽，自难维系市场对人民币的信心。

正因市场看不懂中央葫芦里卖甚么药，只能自行揣测。若中央意图是放手让市场主导滙市，那在贬值预期急升下，是否意味人民币会贬得更深？又或中央刻意放「烟幕弹」，引淡友尽出后再挟淡仓，与炒家博弈？还是中央滙率政策渗入了外交考量，藉贬值向部分关系紧张的邻国，如日本施下马威？

无论如何，中央大玩滙率模糊政策的客观效果，是市场对人民币信心更弱。人民币短期跌势虽急，暂仍属可接受、可控范围内，惟市场不安若续发酵，演成愈跌愈惊、愈惊愈跌的恶性循环，势推升经济、金融风险。

此因市场对人民币前景猜不着、摸不透，或更加快沽售人民币以避险，加剧内地走资压力。人民币滙价向来是外间观察内地经济的风向标，持续贬值势损市场对中国经济信心。且内地经济放缓之际，若复遭资金急撤抽紧流动性，除不利稳经济外，外滙占款以至外滙储备流失加剧，更碍金融稳定。

中央滙率政策谜团未解，人民币下行压力暂难减，而跌势能否受控，或掀起经济金融风险，甚至跌出祸来，还看中央何时释出更明确、一致的讯号，拨开人民币滙价的重重迷雾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘