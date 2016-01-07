中信期货：中国期指总持仓下降，空方见好就收

以下内容节选自1月7日的《期货日报》：

周三大盘在振荡中收高，沪指两连阳，三大期指品种也跟随反弹，但反弹力度略微小于现货指数。沪深300、上证50、中证500三大现货指数分别上涨1.75％、1.29％和2.55％，但对应三大期指品种当月合约涨幅为1.65％、1.19％和1.72％，导致期指贴水略微扩大，分别为74.8点、29.7点和251.2点。期指贴水连续两天放大，一定程度显示投资者信心尚未有效修复。

综合三大期指品种主力席位持仓变动看，虽然总持仓下降，但多头还是略微占优，减仓更为主动的是空方。IC多头主力集中增仓，说明多方主力资金略微占优，预计市场还存在一定反弹动能。不过，多头入场积极性并不高，且期指贴水连续放大，加上技术上5日均线形成压制，期指反弹还需要更多利好信息的配合。操作上，追涨需要谨慎。(完)

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