全球金市：金价持于七周高点附近，股市挫跌令市场避险情绪升高

全球股市周三普跌，至近三个月来最低水平，因中国推动人民币贬值的举动加剧了市场对中国经济状况的担忧，而且布兰特原油也创下2004年以来最低水平。

世界银行周三调降2016年全球经济增长预估，表示主要新兴市场经济体的疲弱表现将抑制整体经济活动，而且美国等发达国家的情况也不尽人意。

朝鲜周三宣布成功进行核试验也加剧了市场担忧。虽然美国和武器专家怀疑这次试爆的装置是否像朝鲜宣称的那样先进，但朝鲜此举仍有可能招致进一步制裁。

而就在几天前，沙特和伊朗之间的关系也变得紧张，因沙特处死了伊朗一名什叶派教士。

美元走软和美联储12月会议记录也对金价构成支撑。会议记录明确显示，如果通胀上升的预期未成为现实，则部分委员对进一步升息将会持谨慎态度。而且所有委员都同意，通胀持续偏低令人担忧。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.22%，从周二的642.37吨降至640.97吨，接近七年低位。 。(完)

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