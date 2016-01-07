《中国报摘》--其他报纸重要消息1月7日

**上海证券报**

--昨日，总投资超70亿元人民币的12个高端制造业项目在成都高新区西部园区集中开工。这是中央、四川省省委经济工作会议召开以后，四川首批开工建设的重大制造业项目，涵盖生物医药、节能环保、高端装备制造等产业。

**证券时报**

--伴随着国家储备局招标收购15万吨国产铜的传闻，行业人士提醒，国储局收储铜规模预计已逼近100万吨规模，未来收储空间将大大压缩，而且去年底市场已对此类消息有所消化，对未来的行情不能过于乐观。

**21世纪经济报道**

--据多名银行业内人士证实，至少已有五家银行全面收紧、甚至暂停融资租赁类业务。同时，穿透融资租赁通道，涉及异地授信，审批权限被上收总行。银行人士表示，在设计该业务之初，就银行、租赁公司和融资方（承租人）三方，银行更多考虑的是融资方的还款能力，而忽视了作为通道的租赁公司的风险点。

**人民日报**

--农业银行 首个PPP养老项目落地。江苏省首批PPP（政府与社会资本合作）试点项目--常州市天宁区老年服务中心建设近日获得农行常州分行5,000万元贷款支持。据悉，该项目总投资达5.7亿元，其中农行为其授信2亿元，随着项目的有序推进，剩余额度将于近期全部发放到位。

--中国电子商会与中国质量认证中心共同发布中国首个《二维码规范应用评价体系》。该评价体系根据应用目的的不同，分为产品追溯、市场营销、内控、电子票证四大评价项目。(完)