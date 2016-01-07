神凯投资：消费淡季大连菜粕期货仍将处弱势行情

虽然今年国产油菜籽减产，且进口数量有所减少，菜粕供应较往年减少，但目前国内进入冬季，水产养殖已经暂停，菜粕消费处于淡季。同时,国际市场面临南美新季大豆上市，豆粕价格可能长时间处于历史低位。因此，菜粕市场难以独善其身，仍然将处于弱势行情中。

在国内外大豆供应充裕、菜粕进口增加的大背景之下，低价豆粕、DDGS等对菜粕的替代增加，加之水产养殖处于淡季，饲料企业采购菜粕的意愿不强，因而国内菜粕市场行情仍会处于相对弱势状态中。(完)