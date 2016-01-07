国泰君安期货：沪铜开年收阴，短期继续调整

新年第一个交易日，沪铜价大幅回落，尽失短期均线支撑，伦铜也下破4700美元/吨一线窄幅振荡区间，疲态尽显。当前，宏观面难以回暖，铜矿、现货铜供应增多等导致铜价大幅回落，但国家电网订单流出增多或限制价格下跌空间。

我们总的观点是，短期铜价仍面临调整，投资者应以谨慎为主。具体操作上，沪铜可逢高抛空，在60日均线附近轻仓做空，下方看至20日均线支撑位置。另外，由于人民币仍存贬值空间，内外比值坚挺，内强外弱格局带来内外反套机会，即买入沪铜沽空伦铜。(完)