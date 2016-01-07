国泰君安期货：沪铜开年收阴，短期继续调整

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自1月7日的《期货日报》：
新年第一个交易日，沪铜价大幅回落，尽失短期均线支撑，伦铜也下破4700美元/吨一线窄幅振荡区间，疲态尽显。当前，宏观面难以回暖，铜矿、现货铜供应增多等导致铜价大幅回落，但国家电网订单流出增多或限制价格下跌空间。
我们总的观点是，短期铜价仍面临调整，投资者应以谨慎为主。具体操作上，沪铜可逢高抛空，在60日均线附近轻仓做空，下方看至20日均线支撑位置。另外，由于人民币仍存贬值空间，内外比值坚挺，内强外弱格局带来内外反套机会，即买入沪铜沽空伦铜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。