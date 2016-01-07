英国经济：英国商会预计经济面临进一步放缓的风险，且愈发不均衡

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
英国商会上个月预计2016年和2017年经济或增长2.5%，与2015年增速相当，略高于接受路透调查的经济学家的平均预期。
英国商会表示，工厂出口实际处于停滞状态，此前出现这一情景是在2009年中；制造业和服务的国内销售和订单增幅也朝着2012年末和2013年的水平回落。
“虽然最新数据能够表明增长，但显然也发出未来可能会有问题的警讯，”Longworth称。
企业面临着种种压力，包括不断上升的全球不确定性、税务合规负担等等，而政府还打算大幅度提高最低工资水平。
“企业发现自己身陷苦战、停滞不前。”
其他调查也表明英国增长疲软。周三金融数据公司Markit将英国第四季度增长率预估从0.6%下调至0.5%，因其衡量服务业活动的指标下降。
英国商会在11月9-30日期间对逾7,000家企业进行了上述调查，调查对象多为中小企业。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 张涛/张明钧)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。