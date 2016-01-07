英国经济：英国商会预计经济面临进一步放缓的风险，且愈发不均衡

英国商会上个月预计2016年和2017年经济或增长2.5%，与2015年增速相当，略高于接受路透调查的经济学家的平均预期。

英国商会表示，工厂出口实际处于停滞状态，此前出现这一情景是在2009年中；制造业和服务的国内销售和订单增幅也朝着2012年末和2013年的水平回落。

“虽然最新数据能够表明增长，但显然也发出未来可能会有问题的警讯，”Longworth称。

企业面临着种种压力，包括不断上升的全球不确定性、税务合规负担等等，而政府还打算大幅度提高最低工资水平。

“企业发现自己身陷苦战、停滞不前。”

其他调查也表明英国增长疲软。周三金融数据公司Markit将英国第四季度增长率预估从0.6%下调至0.5%，因其衡量服务业活动的指标下降。