国都期货：大连铁矿石期货“翘尾”行情画上句号

从历史数据来看，年末铁矿石价格一般会出现一定程度上涨。2014年年末铁矿石1505合约反弹超10%，2013年年末铁矿石1405合约反弹幅度较小，不到5%，但都在整体下跌行情中出现了一波反弹。笔者认为“翘尾”的原因一是为实现经济增长目标基建投资加码，二是下游钢铁行业开始积累原材料库存。但是，在资金压力制约下，未来基建投资提振效果有限，同时，在下游终端需求没有明显好转的情况下，钢厂库存积累行为难以持续。