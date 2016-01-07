国都期货：大连铁矿石期货“翘尾”行情画上句号

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自1月7日的《期货日报》：
铁矿石1605合约上周触及330.5元/吨的高点后回落，阶段性反弹行情显露疲态，普氏铁矿石价格指数也出现回落迹象。
从历史数据来看，年末铁矿石价格一般会出现一定程度上涨。2014年年末铁矿石1505合约反弹超10%，2013年年末铁矿石1405合约反弹幅度较小，不到5%，但都在整体下跌行情中出现了一波反弹。笔者认为“翘尾”的原因一是为实现经济增长目标基建投资加码，二是下游钢铁行业开始积累原材料库存。但是，在资金压力制约下，未来基建投资提振效果有限，同时，在下游终端需求没有明显好转的情况下，钢厂库存积累行为难以持续。
当前反弹幅度已超过去年水平，经过综合考量，笔者认为铁矿石反弹行情可能已告一段落，后期走势将在偏空的基本面作用下延续弱势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。