瑞达期货：大连豆粕期货短期内调整或已到位，等待变盘出现

以下内容节选自1月7日的《期货日报》：

近期，受中短期均线压制，豆粕1605合约重心略微下移，但在2015年12月18日的低点受到支撑。周一出现大阴K线后，并未继续向下调整，而是有所企稳，说明短期内调整可能已到位。

DMI指标目前趋于黏合，这意味着期货价格面临变盘，因多空双方已经僵持到“极致”。周四、周五，应重点关注价格变化，一旦期价摆脱2320—2360元/吨这一区间，变盘将可能发生。

操作上，投资者可待期价脱离2320—2360元/吨区间时，“顺势”介入短线单。(完)

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