瑞达期货：大连豆粕期货短期内调整或已到位，等待变盘出现

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自1月7日的《期货日报》：
近期，受中短期均线压制，豆粕1605合约重心略微下移，但在2015年12月18日的低点受到支撑。周一出现大阴K线后，并未继续向下调整，而是有所企稳，说明短期内调整可能已到位。
DMI指标目前趋于黏合，这意味着期货价格面临变盘，因多空双方已经僵持到“极致”。周四、周五，应重点关注价格变化，一旦期价摆脱2320—2360元/吨这一区间，变盘将可能发生。
操作上，投资者可待期价脱离2320—2360元/吨区间时，“顺势”介入短线单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。