光大期货：大连鸡蛋期约关注“买9卖5”套利机会

作为鸡蛋主要的生产成本，玉米和豆粕期货价格对鸡蛋期货的影响显而易见。上周五和本周一，豆粕期货大幅上扬，创出阶段反弹新高，而玉米期货在收储政策扶持下，稳步上行。但是，我们认为玉米和豆粕的反弹难以持续，对鸡蛋的提振作用有限当前，1605合约价格明显低于1601合约和1609合约，体现出1605合约的季节性低位特征。同时，伴随着秋季集中补栏的新鸡长为成鸡，5月鸡蛋供应压力还会不断加大，投资者可关注“买9卖5”的套利机会。（完）