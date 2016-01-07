光大期货：大连鸡蛋期约关注“买9卖5”套利机会

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下内容节选自1月7日的《期货日报》：
元旦过后的首个交易日，鸡蛋近月1601合约以跌停收盘，蛋价补跌。与1月合约相比，鸡蛋5、9月合约蛋价坚挺并小幅上扬，预计2016年鸡蛋期货市场继续呈现远强近弱特征。
作为鸡蛋主要的生产成本，玉米和豆粕期货价格对鸡蛋期货的影响显而易见。上周五和本周一，豆粕期货大幅上扬，创出阶段反弹新高，而玉米期货在收储政策扶持下，稳步上行。但是，我们认为玉米和豆粕的反弹难以持续，对鸡蛋的提振作用有限当前，1605合约价格明显低于1601合约和1609合约，体现出1605合约的季节性低位特征。同时，伴随着秋季集中补栏的新鸡长为成鸡，5月鸡蛋供应压力还会不断加大，投资者可关注“买9卖5”的套利机会。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。