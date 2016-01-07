中国债市动态：股市重挫现券受益，惟国债期货转向缩减收益率跌幅

路透上海1月7日 - 中国股市和汇市周四上午表现惨淡，债市获得支撑。银行间市场现券收益率一度明显走低，后虽受10年国债期货由升转跌拖累收敛跌幅，但长端等仍较上日收盘水平有所下行。

交易员称，目前流动性充裕，而且经济基本面不佳，就债市自身来看，收益率向上的压力有限。不过还是要密切关注人民币汇率贬值趋势，对利率市场的影响程度。

北京一银行交易员表示，早盘股市暴跌后，现券收益率一度明显走低，“(当时)债市非常好，就和之前股灾的时候一样。”

但临近上午收盘，10年国债期货开始由升转跌，五年品种则近收平，现券收益率也随之收敛跌幅。

剩余期限近10年的国开活跃券150218最新报价 在3.1550%/3.1375%，上日尾盘为3.1800%/3.1500%。

北京时间10点不到，中国股市沪深300指数 早盘恢复交易后跌幅扩至7%，再度触发熔断阈值暂停交易至收盘。

人民币兑美元即期 周四早盘继续大跌逾300点子，逾中间价双双刷新近五年新低；交易员称，中间价连续大幅下调并且低于上日收盘价，主动引导贬值意图明显，市场恐慌情绪加剧，期待管理层能更及时进行沟通，避免市场出现恐慌踩踏。

对于后市，华中一银行交易员指出，目前市场上资金充裕，债券作为安全性较高的资产，在极差的股市和汇市映衬下，此前收益率过快下行后的调整需求得到缓解，短期内维持向好判断。

中国金融期货交易所两个主要合约均先涨后回落，其中五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.605元，近持平于上日结算价；10年期国债主力合约T1603 收报99.94元，较上日结算价跌0.04%。