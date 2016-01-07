金属期市：伦铜小涨，中国政府收储铜的消息带来支撑

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
据业界消息人士称，继中国本地冶炼商呼吁国家进行干预扶持铜价之后，中国国家物资储备局料将从本月开始采购国内铜。
加拿大Imperial Metals Corp 暂停不列颠哥伦比亚Huckleberry的铜矿运营，成为业内又一家减产的企业。过去五年铜价已累计下挫50%。
由于环境问题敲响警钟，马来西亚实施为期三个月的铝土矿开采禁令。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙国玉；审校 徐文焰/王颖)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。