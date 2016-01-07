金属期市：伦铜小涨，中国政府收储铜的消息带来支撑

据业界消息人士称，继中国本地冶炼商呼吁国家进行干预扶持铜价之后，中国国家物资储备局料将从本月开始采购国内铜。

加拿大Imperial Metals Corp 暂停不列颠哥伦比亚Huckleberry的铜矿运营，成为业内又一家减产的企业。过去五年铜价已累计下挫50%。

由于环境问题敲响警钟，马来西亚实施为期三个月的铝土矿开采禁令。(完)

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