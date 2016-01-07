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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 09:45 BJT

《汇市简讯》美元兑人民币中间价跳涨后，澳元兑美元重挫

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* 美元兑人民币中间价高于预期，导致美元兑离岸人民币大幅跳涨

* 中间价报6.5646，市场预计在6.5570左右

* 美元兑人民币中间价上涨，促使市场担心中国因为经济低迷而削弱人民币汇率

* 澳元兑美元跌至0.7040，因避险情绪升温

* 支撑位在双底0.7016，若跌破则下看0.6892

(完)

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