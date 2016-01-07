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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 09:55 BJT

重发-《汇市简讯》欧元兑美元再次受益于避险情绪

(重发以调整格式) 0147GMT

* 欧元兑美元周一下跌，追随股市跌势--似乎结束逆相关关系

* 在欧元兑澳元买盘的推动下，欧元似乎开始再度受益于避险情绪

* 欧元兑美元在昨日高位1.0800上方交投，中国沪综指跌约5.5%

* 阻力位在1.0845，为1.1060/1.0711走势的38.2%费波纳奇回档技术位 (完)

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