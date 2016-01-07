台湾债市：10年券殖利率早盘走低，因股市及油价挫跌基本面偏多

路透台北1月7日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四早盘走低。交易员指出，受台股持续重挫、美国公债殖利率大跌及油价下跌等激励，资金续涌债市，带动殖利率走低。

交易员表示，经济基本面不佳，加上今天布兰特原油价格下跌，短期内无通膨压力，使利率趋势往下；惟随殖利率走低，多方追价谨慎致殖利率下行迟缓，料10年券殖利率不易跌破1%。

〞今年成也油价，败也油价，要随时注意油价的变化，一旦反弹债券就获利了结。〞一位大型银行交易员说。

他指出，今天布兰特原油期货跌至11年新低每桶33.79美元；油价下跌表示未来无通膨压力，加以经济基本面不佳、股市持续重挫，未来利率趋势依旧往下。

一位大型票券公司交易员亦称，短线利率区间缓下，因股市不好，经济基本面有利债市，惟短线追价力道薄弱，反弹至1.03%又有大型行库买盘进驻，料殖利率将呈区间震荡。

交易员预估，今日五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.62%，10年券104/12期殖利率区间则在1.00-1.04%间。

本地时间10:36时，五年券104/13期跌0.2基点至0.6080%；10年券104/12跌1.15个基点，至1.0235%。台股台股加权指数 则跌1.88%。

美国指标10年期公债 US10YT=RR 价格尾盘升20/32，收益率报2.177%，周二尾盘报2.250%。

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