台湾汇市：台币早盘实质汇价放量走跌，随人民币震荡趋贬寻求支撑

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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路透台北1月7日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价放量走跌。交易员表示，盘初人民币兑美元中间价定在近五年新低，带动台币继续探底；但随着人民币从波段低位稍见回升，台币也回归低档震荡寻求支撑。
汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.5亿美元，交投明显热络，主要消化外资及进口商美元买盘、出口商抛汇卖需，短线台币实质汇价紧随人民币上下整理、震荡幅度加大。
〞现在兵荒马乱的，就跟着人民币上上下下的，〞一位大型官股商银交易员说。
交易员认为，目前全球股汇市紧盯人民币后市，盘初人民币中间价较上日收盘价大跌，台湾股汇市立即随亚洲主要市场全面重挫，近期亚币料将观望人民币走势指引方向
周四人民币兑美元中间价 定在6.5646，较上个交易日大跌332点子，较昨日收盘价亦低超70点子。人民币兑美元即期 亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。
本地时间10:15，韩元兑美元 续贬报1,201.8，上日收在1,197.9；台股加权指数 跌1.92%，此前一度跌幅逾2%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报33.635/33.705，上日收在33.610。
台币早盘实质交易区间落在33.190-33.390；上日在33.010-33.249。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.200-33.400
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--《全球汇市》日圆受避险情绪升温提振大涨，澳元等商品货币重挫 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。