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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 10:53 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价放量走跌，随人民币震荡趋贬寻求支撑

路透台北1月7日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价放量走跌。交易员表示，盘初人民币兑美元中间价定在近五年新低，带动台币继续探底；但随着人民币从波段低位稍见回升，台币也回归低档震荡寻求支撑。

汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.5亿美元，交投明显热络，主要消化外资及进口商美元买盘、出口商抛汇卖需，短线台币实质汇价紧随人民币上下整理、震荡幅度加大。

〞现在兵荒马乱的，就跟着人民币上上下下的，〞一位大型官股商银交易员说。

交易员认为，目前全球股汇市紧盯人民币后市，盘初人民币中间价较上日收盘价大跌，台湾股汇市立即随亚洲主要市场全面重挫，近期亚币料将观望人民币走势指引方向

周四人民币兑美元中间价 定在6.5646，较上个交易日大跌332点子，较昨日收盘价亦低超70点子。人民币兑美元即期 亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。

本地时间10:15，韩元兑美元 续贬报1,201.8，上日收在1,197.9；台股加权指数 跌1.92%，此前一度跌幅逾2%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报33.635/33.705，上日收在33.610。

台币早盘实质交易区间落在33.190-33.390；上日在33.010-33.249。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.200-33.400

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--《全球汇市》日圆受避险情绪升温提振大涨，澳元等商品货币重挫 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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