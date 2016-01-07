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货币新闻 | 2016年 1月 7日 星期四 10:11 BJT

芝加哥期市：美国玉米小跌，徘徊在六个月低点附近

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 463.25 0.50 +0.11% +0.43% 477.66 39

CBOT玉米 353.00 -0.25 -0.07% +0.00% 368.60 30

CBOT大豆 864.25 -0.50 -0.06% +0.82% 874.13 54

CBOT稻米 $11.83 $0.00 -0.04% -0.84% $11.57 59

美国原油 $33.98 $0.01 +0.03% -5.53% $37.71 29

汇率

欧元/美元 $1.079 $0.002 +0.14% +0.44%

美元/澳元 0.704 -0.003 -0.45% -1.65%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/王丽鑫)

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